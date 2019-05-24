Генконсул Финляндии примерила на себя роль тракториста

Во время трёхдневного визита финской делегации в Череповец генеральный консул Финляндии Анне Ламмила села за руль трактора «Беларус». Фото, сделанное на заводе «Северсталь», опубликовано на странице дипмиссии в «Фейсбуке» 24 мая.

Водитель из дипломата получился довольно гламурный и при этом счастливый.

Всего в Череповец приехали 12 финских компаний и профильных организаций из различных отраслей — от лесной промышленности до переработки отходов и логистики. Бизнес-миссия Суоми встретилась с представителями администрации города и местного бизнеса. Металлургический завод «Северстали» стал главным объектом поездки, финны вели переговоры с руководством, принимающим решения о закупках. Также Анне Ламмила лично открыла 24-й визовый центр Финляндии в России.

Кроме того, город металлургов удостоился чести быть первой площадкой в РФ, на которой открылось российское представительство старейшего финского патентного бюро Kolster, сообщает Финско-российская торговая палата.





