Раскольнический патриарх Филарет не стал присягать уставу новообразованной ПЦУ

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата отказался подписать соглашение о верности уставу образованной при содействии экс-президента страны Петра Порошенко Православной церкви Украины. Он стал единственным отказавшимся из руководства раскольнической церкви, не подписавшим этот документ.

«Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом – патриархом Филаретом», – цитирует 24 мая заявление главы ПЦУ Епифания «Страна.ua».

Филарет и раньше подчеркивал, что церковь не собирается выполнять условия томоса об автокефалии, которые, например, говорят о том, что украинцы в других странах подчиняются Вселенскому патриархату, а не украинской церкви.

Синоду ПЦУ не требуется согласие всех участников.





