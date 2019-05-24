Раскольнический патриарх Филарет не стал присягать уставу новообразованной ПЦУ
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата отказался подписать соглашение о верности уставу образованной при содействии экс-президента страны Петра Порошенко Православной церкви Украины. Он стал единственным отказавшимся из руководства раскольнической церкви, не подписавшим этот документ.
«Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом – патриархом Филаретом», – цитирует 24 мая заявление главы ПЦУ Епифания «Страна.ua».
Филарет и раньше подчеркивал, что церковь не собирается выполнять условия томоса об автокефалии, которые, например, говорят о том, что украинцы в других странах подчиняются Вселенскому патриархату, а не украинской церкви.
Синоду ПЦУ не требуется согласие всех участников.
Справка:
Отношения РПЦ и ПЦУ разорваны, в декабре 2018 года представители неканонических церквей Украины провели объединительный съезд, в январе 2019-го принят томос о предоставлении автокефалии. Вселенский патриархат отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с Филарета. РПЦ также объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем, а в раскольники записан и Вселенский патриарх Варфоломей, давший ПЦУ автокефалию.
Филарет, в миру Михаил Денисенко, — Герой Украины, почетный патриарх Православной церкви Украины. Давний сторонник независимости от Москвы. В РПЦ предан анафеме.