Кадыров опроверг слухи о предстоящем вице-премьерстве. Он «слуга народа»
Глава Чечни назвал «небылицами» новости о его назначении на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. У него уже есть два поста – слуга народа и раб Аллаха.
«Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются. Как жалко выглядят те, кто ради саморекламы и привлечения аудитории ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова», – написал 24 мая Рамзан Кадыров в «Телеграме».
Глава Чечни подчеркнул, что он «раб Аллаха» и «слуга своего народа». «Выше этих должностей кресел для меня не существует!» – резюмировал Кадыров.
Справка:
Напомним, что «Слуга народа» - это украинский телесериал, главную роль в котором исполнил будущий президент Украины Владимир Зеленский. По сюжету, простой учитель Василий Голобородько становится главой государства. Первый сезон вышел в ноябре 2015 года, а в 2019-м был показан заключительный сезон. 20 мая Зеленский стал президентом Украины.