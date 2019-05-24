Кадыров опроверг слухи о предстоящем вице-премьерстве. Он «слуга народа»

Глава Чечни назвал «небылицами» новости о его назначении на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. У него уже есть два поста – слуга народа и раб Аллаха.

«Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются. Как жалко выглядят те, кто ради саморекламы и привлечения аудитории ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова», – написал 24 мая Рамзан Кадыров в «Телеграме».

Глава Чечни подчеркнул, что он «раб Аллаха» и «слуга своего народа». «Выше этих должностей кресел для меня не существует!» – резюмировал Кадыров.





