Происшествия
Под Псковом владельца неправильных яблок вынудили наблюдать, как гибнут сто тонн. С ними расправился СОБР
Спецоперацию по уничтожению заграничных яблок провели сотрудники Псковской таможни при поддержке СОБР, ФСБ и местного управления Россельхознадзора. На глазах владельца погиб товар на пять миллионов.
Об итогах операции 24 мая отчиталась пресс-служба Псковской таможни. Гружённые яблоками фуры были задержаны и обезврежены во второй декаде месяца. Прошлогодние польские, и не только, фрукты лесными тропами везли из Белоруссии, несмотря на запрет перемещать по России товары, подпадающей под действие санкций. Девять машин с фруктами попались на юге Псковской области.
Товаросопроводительные документы к 103 с половиной тоннам яблок не прилагались. Продукты были изъяты и ликвидированы.
«Уничтожение осуществлялось при силовой поддержке СОБРа Псковской таможни в присутствии должностных лиц федеральных контрольных органов и владельцев груза», – отметили в пресс-службе.
Партию яблок урожая прошлого года ориентировочно оценили в 5 миллионов 175 тысяч рублей.
Справка:
В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против России из-за «дестабилизирующих действий России на Украине». В ответ российское правительство запретило импорт сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться.