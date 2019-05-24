Под Псковом владельца неправильных яблок вынудили наблюдать, как гибнут сто тонн. С ними расправился СОБР

Спецоперацию по уничтожению заграничных яблок провели сотрудники Псковской таможни при поддержке СОБР, ФСБ и местного управления Россельхознадзора. На глазах владельца погиб товар на пять миллионов.

Об итогах операции 24 мая отчиталась пресс-служба Псковской таможни. Гружённые яблоками фуры были задержаны и обезврежены во второй декаде месяца. Прошлогодние польские, и не только, фрукты лесными тропами везли из Белоруссии, несмотря на запрет перемещать по России товары, подпадающей под действие санкций. Девять машин с фруктами попались на юге Псковской области.

Товаросопроводительные документы к 103 с половиной тоннам яблок не прилагались. Продукты были изъяты и ликвидированы.

«Уничтожение осуществлялось при силовой поддержке СОБРа Псковской таможни в присутствии должностных лиц федеральных контрольных органов и владельцев груза», – отметили в пресс-службе.

Партию яблок урожая прошлого года ориентировочно оценили в 5 миллионов 175 тысяч рублей.





