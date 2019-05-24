Фанаты «Зенита» призвали Миллера продлить контракт с Анюковым

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» обратилось к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. Фанаты призвали подписать новое соглашение с 36-летним защитником Александром Анюковым.

«Беспокойство у фанатов и болельщиков "Зенита" вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. <...> Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в "Зените". Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед», – говорится в обращении фанатов, опубликованном на официальном сайте «Ландскроны».

Александр Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В составе петербургской команды он стал пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008), дважды Кубка России (2010, 2016), четырежды Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016).





