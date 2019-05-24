Саботаж нефтяников: в ФАС выяснили, как топливо при «заморозке» подорожало на 20%

Федеральная антимонопольная служба России заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин. Топливо продолжает дорожать, и чиновники знают почему.

По итогам совещания биржевого комитета ФАС (протокол 24 мая изучили в РБК ) выяснилось, что нефтяники не увеличили поставки топлива на внутренний рынок на 2% к прошлому году, как поручал им вице-премьер Дмитрий Козак. Из-за этого оптовые цены на бензин и дизтопливо за последний месяц прибавили еще на 20%, уже в условиях объявленной «заморозки». В числе виновных фигурировали ведущие российские компании.

В апреле 2019 года нефтяники и правительство подписали новое соглашение о сдерживании роста цен на бензин. За «заморозку» цен им пообещали увеличить выплаты из бюджета: условная внутренняя цена для расчета демпфера на дизтопливо снизится с 50 тыс. рублей до 46 тысяч за тонну; на бензин — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну. Кроме того, правительство гарантировало, что не будет вводить заградительную экспортную пошлину для нефтяников — ее заменят лицензированием экспорта.

А первоначальное соглашение о «заморозке» цен было подписано год назад, когда из-за роста акциза резко выросли цены на бензин и дизельное топливо и правительство потребовало от нефтепроизводителей их заморозить, – накануне президентских выборов.





