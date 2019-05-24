ГК КВС проводит конкурс

ГК «КВС»

В мае строительная компания КВС приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе*, посвященному здоровому образу жизни.

ЗОЖ – намного проще, чем кажется. Вы можете вести активный образ жизни, не отрываясь от повседневных забот. Ежедневные подъемы сумок с продуктами могут стать отличными силовыми нагрузками, выгул собаки – кардиотренировкой, а прогулка с коляской или ребенком – фитнес-зарядкой.

Поделитесь своим ЗОЖ-советом на страничке в социальных сетях (Instagram или ВКонтакте) под хэштегом #формулаЗОЖотКВС.

Авторов лучших советов компания КВС наградит соответствующими ЗОЖ-подарками: самокатами, фитнес-браслетами, полетом в аэротрубе или посещением аквапарка. Cамые запоминающиеся советы будут собраны и опубликованы в специальной книге.

Кроме призов, вдохновить на здоровый образ жизни может окружение и комфортная среда для жизни. КВС представила уникальный формат ЗОЖ-квартир. Рядом с такими квартирами есть всё, что нужно для активного образа жизни – спортивные клубы, бассейны, эко-лавки, парки и многое другое.

Вы готовы участвовать и получать подарки? Тогда успейте опубликовать свой секрет активного образа жизни. Работы принимаются до 31 мая 2019 года.

*Сроки конкурса: получение заявок на участие в Конкурсе с 13 мая 2019 года по 31 мая 2019 года, подведение итогов голосования жюри – 10 июня 2019 года. Организатор: ООО «КВС-Юг», юр. адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, дом 20а, лит. А, офис 1, ИНН 7811523075. Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, сроках, размере призового фонда, месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 8 (800) 505-64-55 или на официальной страничке компании Вконтакте vk.com/stroit_kvs.

Справка о компании ГК "КВС"