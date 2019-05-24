Двух зайцев: в Петербурге поймали борсеточников и нашли среди них виновника смертельного ДТП

В Петербурге полицейские задержали троих мужчин, которые грабили автомобилистов. А позднее выяснилось, что один из них с 2017 года находился в розыске за смертельное ДТП.

Как сообщает 24 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в Петербурге троих участников этнической группы, подозреваемых в трех грабежах. Преступления были совершены в период с 16 по 25 апреля 2019 года на Исполкомской улице, площади Александра Невского и проспекте Славы.

Подозреваемые открыто похищали сумки из салонов автомобилей прямо в присутствии водителей. Два раза их жертвами стали автомобилистки. Общий ущерб от действий задержанных оценивается примерно в 130 тысяч рублей. По фактам произошедшего были возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж).

При проверке подозреваемых всплыла новая подробность. Оказалось, что один из них, 44-летний мужчина, находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ДТП в деревне Кудрово 1 сентября 2017 года.







Около 16 часов мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Как отмечали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он вышел из машины, забрал с дороги номер и уехал.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), а предполагаемого виновника объявили в розыск. Горожане даже составляли петицию с просьбой найти мужчину.

В настоящее время расследование дела о ДТП продолжается. Также продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности всей задержанной группы.