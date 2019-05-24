Из НИИ Вишневского выписали последнюю пострадавшую во время пожара в «Суперджете». Еще одна остается в Склифосовского

Всех пострадавших во время авиакатастрофы с SSJ100 в Шереметьево, кто поступил в национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, выписали из больницы.

Об этом 24 мая РИА Новости рассказал руководитель ожогового центра НИИ Андрей Алексеев. За девушкой врачи теперь будут наблюдать амбулаторно, ей рекомендовали съездить в санаторий. Телеканал «360» уточняет, что в больнице осталась только одна пострадавшая в пожаре. Девушка еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, за ней наблюдают врачи НИИ имени Склифосовского.

Самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 не смог улететь в Мурманск из Москвы 5 мая. На борту отказала электроника, пилоты были вынуждены вернуться в Шереметьево. Во время посадки стойка шасси пробила топливные баки, самолет загорелся. Погибли 41 из 78 человек, которые находились на борту.





