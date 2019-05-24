Явка россиян на парламентских выборах в Финляндии оказалась ниже, чем у турков и сомалийцев

В Финляндии подсчитали явку на парламентских выборах-2019 по языковым группам. Как оказалось, русскоязычные — далеко не самое политически активное меньшинство в Суоми. Об этом 24 мая сообщает Yle.

Лишь 36,7% граждан Финляндии, говорящих на русском как на родном, воспользовались своим правом голоса. По избирательной активности они оказались лишь на 11-м месте и ниже среднего уровня явки граждан иностранного происхождения (41,2%).

Самыми активными оказались шведы — их показатель составил 78,8%. За ними идут немцы (74,5%). Причём тех, кто говорит на финском и на саамском, в выборах приняли участие 71,8%. Средняя явка по стране составила 71,4% — впервые с 1992 года.

Более заинтересованными в политической жизни страны, чем русскоязычные, оказались, в частности, турки, эстонцы и сомалийцы.







Данных по активности русскоязычных на предыдущих парламентских выборах нет, но в муниципальных в 2012 году их явка составила 16%, в 2017-м — уже 19,7%. Но здесь нужно учитывать, что на муниципальных выборах правом голоса обладают также граждане России, прожившие в Финляндии не менее двух лет.

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