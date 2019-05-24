Военно-воздушные учения НАТО, Финляндии и Швеции начались в Скандинавии

Учебные маневры Arctic Challenge Exercise-2019 начались в Северной Европе. Летчики из 7 стран Североатлантического альянса и государств-партнеров будут отрабатывать действия в условиях блокировки каналов связи.

«Следующие несколько дней около 850 участников из 9 стран расположатся на базе ВВС в Будё. Вооруженные силы [Норвегии] заявили, что в рамках Северного оборонного сотрудничества Швеция, Норвегия и Финляндия также были приглашены на учения», – сообщает 24 мая Bodоposten.

Arctic Challenge Exercise i Bod? er i gang https://t.co/jz4hOdFbMW — Bod?posten (@bodoposten) 24 мая 2019 г.







В этом году в маневрах будут задействованы 140 самолетов, включая американские F-16 и британские «Тайфуны». Они будут использовать 4 аэродрома. Основной целью учений станет выполнение боевых задач в условиях помех и блокировки каналов навигации. Кроме того, самолеты отработают поражение целей на земле и море.

Возглавляет учения этого года Швеция при поддержке Великобритании и США.

Напомним, что Arctic Challenge Exercise проводятся каждые два года с 2013 года. В основном в них задействованы базы Будё в Норвегии, Рованиеми в Финляндии и Каллакс в Швеции.