День города вместе с ГК «КВС»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» выступают партнерами «Большого велопарада-2019», который состоится 26 мая в 11:00.

Приглашаем всех в преддверии Дня города поддержать наш дружный коллектив, а также приходите в этот же день на праздник в Парк 300-летия, где Вас ждёт насыщенная программа. Выступление артистов и молодёжных рок-групп, танцевальных коллективов (спортивные танцы и акробатика), спортивная разминка для участников, пляжный волейбол, зоны активных игр, аттракционов. Для тех, кто проголодается – будет разнообразная, вкусная еда от фудкортов.

В Парке 300-летия найти нас очень просто: зона рядом с фонтаном и лого «КВС». Всех будет встречать талисман компании КВСик. До встречи уже в это воскресенье!

Справка о компании ГК "КВС"