Петербург «покраснел». Проезду по Невскому мешает «не-ДТП» с автобусом и троллейбусом

До «красных» 7 баллов дороги Санкт-Петербурга 24 мая загрузились уже после 16:30.

Сейчас очень плотно в центре – на «Яндекс.Картах» он весь красно-бордовый. Местами движение затрудняют ДТП или их подобия: на Невском проспекте перед Мойкой в направлении Дворцовой площади встали легковушка, автобус и троллейбус. И хотя очевидцы в карте отметили там аварию на две полосы, в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанаке» пояснили, что ДТП не зафиксировано.

На выездных магистралях и КАД тоже сложно. Кто-то опаздывает на самолёт и просит в «разговорчиках» в навигаторе пропустить, кто-то предлагает закрывать обочины, чтобы нарушители не объезжали потом. А кто-то и вовсе советует продать дачу.







Отметим, что в прошлую пятницу, 17 мая, уже примерно к 17:45 в городе было 9 баллов.

Напомним, в ближайшие два дня в центре Петербурга будут перекрывать движение из-за праздничных мероприятий, в том числе на Невском проспекте и набережных Невы. Дворцовый мост в ночь на 27 мая разведут раньше обычного.