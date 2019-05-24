Квартиры с мебелью для комфортной жизни

ГК «КВС»

Сегодня стандарты сдаваемого жилья изменились – все хотят купить квартиру и сразу въехать в неё. Поэтому группа компаний «КВС» разработала специальную программу покупки жилья с отделкой, мебелью или кухонным гарнитуром с техникой.

Нельзя забывать, что драйвером рынка по-прежнему остаётся ипотека, поэтому стоимость отделки, мебели или кухни, включена уже в договор. Он заезжает в новую квартиру с новой отделкой и новой мебелью.

Отметим, что ГК «КВС» разрабатывает индивидуальный дизайн-проект отделки для каждого жилого комплекса. Наш партнёр создаёт мебельные и кухонные гарнитуры специально под планировки, где будет правильная техника и хорошее качество установки. То есть клиенту не нужно мучиться с тем, где лучше разместить варочную панель или думать о том, поместится диван в комнату или нет.

О жилых комплексах ГК «КВС», где есть мебель или кухня, можно узнать подробнее у специалистов отдела продаж по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"