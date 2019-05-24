Партия Порошенко сменила название. Его фамилии там больше нет

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко на закрытом съезде сменила название с «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» на «Европейская солидарность», сообщает пресс-служба партии 24 мая.

«Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название – такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное Дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование – партия "Европейская солидарность"», — говорится в сообщении. На 31 мая назначен съезд обновлённой партии.

Как писала «Фонтанка"», это решение было ожидаемым – по данным социологов, сейчас ни при каких обстоятельствах партию Петра Порошенко не поддержал бы 51,9% избирателей Украины.

Новым лидером партии Порошенко может стать первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко. Будет ли сам бывший президент участвовать в досрочных парламентских выборах 21 июля, пока не решено.

Накануне стало известно о третьем расследовании в отношении Петра Порошенко. Помимо проверки экс-президента на госизмену и незаконные кадровые решения его ждёт разбирательство, связанное с нецелевым использованием средств, выделявшихся на военные цели.





