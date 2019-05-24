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Происшествия
24.05.2019 17:05
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Водителя BMW, убившего людей на Невском, оставили под арестом. На свободу он не рвётся

Куйбышевскй суд Петербурга продлил меру пресечения Мураду Касымову, которого обвиняют в смертельной аварии на Невском проспекте. Покидать койку в следственном изоляторе он не стремится. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 24 мая, Касымова оставили под арестом ещё на месяц, до 23 июня. На продлении стражи настаивало следствие, сам арестант положился на волю судьи Екатерины Ботанцовой. 

Касымова определили под арест 25 февраля, перспективу обживать Новые Кресты он воспринял смиренно. За день до этого его чёрная BMW X6 вылетела на тротуар на Невском проспекте и пронеслась, сбивая двери кафе и пешеходов. Ранены трое, ещё двое, в том числе гражданин США, погибли. Водитель признался, что надышался веселящего газа на Думской улице, после чего вдавил педаль газа. 

После резонансной аварии в администрации Центрального района заявили, что «пьяную Думскую» по выходным и праздникам готовятся сделать пешеходной. В ГИБДД в скорой реализации идеи не так уверены и рекомендуют водителям не превышать скорость. В ЗакСе же думают, как убрать «шарики» с улиц.

 



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