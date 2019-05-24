Выборгские таможенники наковыряли центнер сыра из БМВ. С границы санкционку отправят на уничтожение

Очередную партию продуктов задержали на российском пункте пропуска «Торфяновка». Об этом 24 мая сообщает Выборгская таможня.

Десятки упаковок готовой мясной и молочной продукции общим весом более одного центнера были с фантазией припрятаны в обшивке и технологических полостях БМВ. Но деликатесам из Европы не суждено было попасть на столы россиян — машину прогнали через «рентген», поле чего таможенникам предстояла кропотливая работа по вскрытию сырных тайников. Основу контрабанды, судя по фото, составили товары известного финского бренда и торговой марки сети немецких супермаркетов.







В отношении водителя-россияна возбудили сразу три дела об административном правонарушении (незаконное перемещение через границу товаров путем использования тайников, недекларирование и несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ). БМВ как средство совершения преступления тоже изъяли.

«В ближайшее время товар будет уничтожен в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"», – добавили в ведомстве.