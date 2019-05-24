BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes

Компания BMW опубликовала видеоролик, который можно истолковать двояко: с одной стороны, как дань уважения только что ушедшему в отставку главе Daimler AG (то есть и Mercedes) Дитеру Цетше, а с другой – как явный, хотя и достаточно мягкий, троллинг своего главного конкурента.

В ролике, распространенном через Twitter и YouTube, камера следует за актером, изображающем Цетше (он легко узнается по фирменным моржовым усам и очкам без оправы) якобы в «последний день работы», пишет 24 мая Automotive News Europe.

На видео «Цетше» отдает свой пропуск девушке на ресепшене, делает прощальные селфи с сотрудниками и садится в черный седан Mercedes-Benz S-класса с водителем. Автомобиль едет мимо зданий с логотипами Mercedes, сотрудники приветствуют бывшего начальника, и, наконец, лимузин привозит «Цетше» домой, на небольшую виллу. Mercedes с водителем уезжает, «Цетше» машет ему вслед и после этого открывает гараж, где стоит… кабриолет BMW i8.







В финальных кадрах герой с улыбкой выезжает со своей виллы на BMW. Клип заканчивается титром: «Спасибо, Дитер Цетше, за столько лет вдохновляющего соревнования», за которым следуют эмблема BMW и слоган: «Удовольствие от вождения».

Это далеко не первый случай, когда компании подкалывают друг друга, показывая, что даже прямой конкурент использует именно ее продукцию. Вспоминаются хотя бы многочисленные фотографии Билла Гейтса (лишь часть из которых – фейк) за компьютерами Apple. Иногда такие «подколы» переходят границы и даже служат основанием для обращения в суд.

Однако в данном случае, подчеркивает Automotive News Europe, все сделано с максимальным уважением и легким юмором. Тем более что сейчас обе компании «повязаны» друг с другом, как никогда ранее, поскольку имеют совместный бизнес автомобильного проката и вместе работают над созданием беспилотных технологий.

Более того, компании объединяют и общие для всей отрасли проблемы, подчеркивает издание. Это и появление все большего числа конкурентов, начиная с Tesla и заканчивая рвущимися на европейский рынок китайцами, это проблемы, связанные с растущим спросом на электромобили и автономный автотранспорт, и не в последнюю очередь торговая война, развязанная администрацией США.

В этой связи полушуточный ролик BMW не выглядит рекламным ходом, как это часто бывало раньше. Это действительно дань уважения Цетше, возглавлявшему Daimler целых 13 лет, и одновременно напоминание новому главе Оле Каллениусу, что сегодня весь немецкий автопром «в одной лодке».