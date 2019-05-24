РЖД оштрафовали за уклонение от реставрации вокзала Нового Петергофа

Петродворцовый районный суд по иску Смольного оштрафовал на 200 тысяч рублей ОАО «РЖД» за неудовлетворительное состояние архитектурного памятника «Вокзал железнодорожной станции Новый Петергоф». Об этом 24 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В феврале 2019 года комитет по охране памятников провел проверку состояния здания вокзала, которое является объектом культурного наследия федерального значения. На южном корпусе частично отсутствует штукатурка, деревянные заполнения со стороны платформы имеют дефекты дерева, утраты красочного слоя и стекол. Частично утрачены декоративные элементы, дефекты имеет и платформа. Помещения вокзала используются для складирования стройматериалов.

РЖД было обязано до 16 января провести работы по сохранению памятника. Однако собственник так и не представил в комитет по охране памятников проектную документацию. Северный фасад «украшают» незаконные вывески «Напитки-продукты-сигареты-пиво» и «Кафе».





