Бывший генерал столичного Следкома Никандров сидел послушно. Его выпустят из колонии по УДО

Суд в Нижнем Тагиле внял просьбе осужденного экс-генерала СК Дениса Никандрова и отпустил его домой на полтора года пораньше. Высокопоставленный силовик осужден за взятку от криминального авторитета Шакро Молодого.

О решении суда 24 мая сообщает ТАСС. Никандров выйдет на свободу из колонии на полтора года и 11 дней раньше срока, который он получил за взятку в 200 тысяч долларов США. Свободу он заслужил примерным поведением: вместе с ходатайством Никандрова в суд отправилась положительная характеристика из исправительной колонии №13. Прокурор также не возражал против свободы экс-генерала.

В октябре 2018 года получившему 5,5 лет Никандрову смягчили приговор: из колонии строгого режима его перевели в общую. Помогла разговорчивость – с его подачи по делу о получении взяток от Шакро получили сроки заместитель председателя СКР Михаил Максименко, бывший замглавы управления собственной безопасности комитета Александр Ламонов, был арестован руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов. Дело последнего еще не дошло до суда.





