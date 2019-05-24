Глава МИД Великобритании поборется за пост премьер-министра. Он обвинял Россию в подрыве европейской демократии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант собирается баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, который освободится после ухода Терезы Мэй.

«В пятницу [24 мая] министр иностранных дел Джереми Хант стал последним министром, заявившим, что он будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии, присоединившись к [бывшему главе МИД] Борису Джонсону, [министру по делам труда и пенсий] Эстер МакВей и [дипломату] Рори Стюарту, которые уже подтвердили свои намерения», – сообщает 24 мая BBC.

Ранее Хант неоднократно критиковал Россию за подрыв европейской демократии, пообещав «ответ на все правонарушения, где бы они ни совершались – от улиц Солсбери до Крыма».

Напомним, что 24 мая Тереза Мэй заявила, что покинет кресло премьера. Она доработает до 7 июня, проведя в качестве главы кабинета министров встречу с американским президентом Дональдом Трампом. В российском МИД предложили выдать не сдержавшей эмоций Мэй «Оскар», а в Кремле не смогли найти позитивного вклада премьера в отношения России и Великобритании.





