Финляндия открыла свой 24-й визовый центр в России

Компания VFC Global увеличила сеть визовых центров Финляндии в России до 24. Новый ВЦ открылся в городе Череповец Вологодской области. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 мая в Генеральном консульстве страны в Петербурге.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга ВЦ Финляндии есть в Выборге, Великом Новгороде, Вологде, Пскове, Мурманске, Архангельске, Иркутске, Калининграде, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Владивостоке, Екатеринбурге. Оператором всех финских визовых центров является индийская компания по аутсорсингу и технологическим услугам VFS Global (штаб-квартира расположена в Дубае).

Ранее «Фонанка» писала, что в 2018 году Финляндия стала лидером по количеству выданных россиянам «шенгенов».





