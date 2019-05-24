Два миллиона долларов для Верховного суда. Застройщик Аракчеевских казарм расскажет, как передавал взятки в Москву

В Петербурге до суда дошло уголовное дело о попытке построить жилой дом на месте Аракчеевских казарм с помощью взяток Верховному суду. Совладелец компании-застройщика остался свидетелем.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 мая, дело зарегистрировал Куйбышевский районный суд. В нем упомянуты двое обвиняемых. Андрей Пономарев, работавший председателем районной ТИК, обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

По мнению следствия, в 2015 году Пономарев узнал от совладельца компании-застройщика «Реформа» (переименована в «Прогресс») Дмитрия Семенова о желании обратиться в Верховный суд и отменить все принятые в Петербурге судебные решения о запрете строительства жилого дома на Шпалерной улице – на месте Аракчеевских казарм.

«Пономарев предложил свое содействие в получении положительного решения путем передачи взятки компетентным должностным лицам Верховного суда», – уточняет пресс-служба судов.







Семенов согласился. Условия ему диктовал москвич Олег Чепрасов, считает обвинение. Он потребовал 1 млн 250 тыс. долларов наличными и 750 тыс. долларов в виде имущественных прав на помещения после строительства жилого дома на Шпалерной.

Пономарева следствие называет посредником во взятке в 2 млн долларов, так как Семенов всерьез рассчитывал на подкуп представителей Верховного суда. Чепрасову предъявлено обвинение в мошенничестве на 725 тыс. долларов – именно столько он якобы получил из требуемой суммы до своего задержания. Деньги в Москву с декабря 2015 года по апрель 2016-го возил Пономарев.

У Чепрасова есть отдельный дополнительный эпизод – по подделке документа. При обыске у него в апреле 2018 года нашли удостоверение на имя замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Олега Чепрасова.

В уголовном деле упоминался также бывший советник председателя Верховного суда Игорь Борисенко. По данным «Фонтанки», никаких претензий у Следственного комитета к нему нет. Он не является даже свидетелем, не допрашивался и не разыскивается.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Чепрасова, от дачи показаний его доверитель отказался полностью, сославшись на 51-ю статью Конституции.

«С деньгами Чепрасова не задерживали. Уголовное дело возбуждено через два года после вменяемых событий», – напомнил Решетников. Еще один фигурант дела, коренной петербуржец Александр Шаварин, находится в розыске. По мнению обвинения, он тесно сотрудничал с Чепрасовым.

Дмитрий Семенов выступит на процессе свидетелем. Следственный комитет и прокуратура называют его взяткодателем, но обвинение ему не предъявлялось из-за добровольного отказа от преступления.