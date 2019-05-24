Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: отставка Терезы Мэй, Скрипали и Украина
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении уйти в отставку. Что на самом деле произошло со Скрипалями. Путь Украины и инаугурация Владимира Зеленского.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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