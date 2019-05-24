Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +17
$ 64.61р
72.32р
20:06 24.05.2019
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
24.05.2019 17:20
Печать

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: отставка Терезы Мэй, Скрипали и Украина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении уйти в отставку. Что на самом деле произошло со Скрипалями. Путь Украины и инаугурация Владимира Зеленского.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

 



Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор