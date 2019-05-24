Главный архитектор поддержал проект Смушкина по реконструкции Конюшенного ведомства

Глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев публично поддержал один из проектов по реконструкции Конюшенного ведомства, разработанный «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина. Об этом чиновник заявил на обсуждении проекта 23 мая, сообщает компания-инвестор.

«За этим проектом я наблюдаю давно, и мне очень жаль, что его реализация сопряжена с такими трудностями, – сказал Владимир Григорьев. – Если представленный инвестором проект будет двигаться, я всячески поддержу его как гражданин, ведь «СТАРТ Девелопмент» продемонстрировал тщательное, бережное отношение к наследию, а как чиновник – создам все условия для его скорейшей реализации».

Компания «СТАРТ Девелопмент» предлагает реконструировать Конюшенное ведомство, Конюшенную площадь и квартал напротив, между каналом Грибоедова и Большой Конюшенной улицей. В частности, в Конюшенном ведомстве должны появиться музей современного искусства, выставочные галереи и сад с открытым амфитеатром во дворе. Стоимость всего проекта – 8–10 млрд рублей.

Компания уже привлекла для разработки концепции экспертное сообщество: градозащитников из Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК), а также художников, галеристов, музейных работников и урбанистов.

Помимо компании «СТАРТ Девелопмент» на право реконструировать здание претендуют ООО «Магазин Купцов Елисеевых», связанное с Евгением Пригожиным, «Группа Ярд» девелопера Андрея Кошкина и городской комитет по культуре. Кроме того, к зданию присматривался Императорский фарфоровый завод, говорили собеседники «Фонтанки». А два года назад свою концепцию разрабатывал «Тандем Истейт» Владимира Пинчука, который открыл центр дизайна Artplay на Красногвардейской площади. В ближайшее время все варианты реконструкции представят на суд горожан, обещали в Смольном.





