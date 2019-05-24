Мастер-план будущего кампуса ИТМО получил «бронзу» на международном конкурсе A’ Design Award & Competition

Концепция проекта «ИТМО Хайпарк», который должен появиться на 100 га под Пушкином, стала бронзовым призером конкурса A’ Design Award & Competition в номинации Spatial Design («Лучший дизайн территорий»).

Мастер-план иннограда разработали московское архитектурное бюро RTDA и британцы Allies and Morrison. Официально его представят на ПМЭФ-2019 в начале июня.

Архитекторы предложили разделить территорию иннограда на 4 зоны: учебную, исследовательскую, жилую и производственную. При этом особое внимание уделено созданию инфраструктуры, которая помогала бы обитателям иннограда устанавливать социальные связи. Также проектировщики разработали комплексную систему транспортного сообщения – от электричек и автобусов к велосипедным дорожкам и пешеходным маршрутам.

«ИТМО Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный в Пушкинском районе. Он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург.

Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.





