Специалисты «Петербургской Недвижимости» расскажут о новостройках Приморского района

Setl City

В четверг 30 мая компания проведет очередной вебинар для покупателей квартир. В этот раз посетителей познакомят с современными жилыми комплексами комфорт-класса, которые возводятся в популярном Приморском районе.

Онлайн-семинар стартует в 10-30: желающим присоединиться нужно зарегистрироваться на сайте компании. Покупатели, которым интересна тема, но неудобно время, смогут посмотреть видеозапись через несколько дней в группе ВКонтакте.

«Петербургская Недвижимость» уже три года проводит вебинары на актуальные темы, связанные с выбором и покупкой квартиры. Специалисты рассказывают о новых домах, анализируют предложения в разных районах города, презентуют варианты для инвестиций и интересные ипотечные программы, а слушатели задают вопросы через чат. Мероприятия проводятся раз в две недели и пользуются популярностью. К примеру, 16 мая 52 человека присоединились к вебинару об апартаментах. Все видеозаписи размещаются в группе ВКонтакте: сейчас опубликовано уже более 80 материалов.

«Петербургская Недвижимость» – ведущий брокер строящегося жилья в Петербурге и Ленинградской области. Мы выступаем эксклюзивным продавцом всех объектов Setl City и предлагаем покупателям квартиры от 40 застройщиков. Услуги по подбору жилого комплекса и планировки, оформлению ипотеки, просмотру объекта и юридическому сопровождению сделки бесплатны для наших клиентов.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»