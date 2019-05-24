Партнёры ПСК – крупнейшие компании Петербурга и Москвы

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ГК «ПСК» увеличила количество ключевых партнёров на строительном рынке – теперь их 21. Сюда входят не только петербургские, но и московские девелоперы, компании, специализирующиеся на инженерных сетях.

Завоевать доверие ПСК помогла качественная работа собственного строительного подразделения, которое существует 12 лет. В портфеле ПСК 55 реализованных проектов жилых и административных зданий, школ и детских садов, даже олимпийские объекты в Сочи и Красной Поляне.

– Постепенно наращивая объёмы строительства, к началу 2019 года мы вышли на показатель 1 млн кв. м, – рассказывает генеральный директор ПСК Юрий Колотвин. ? Сейчас мы строим несколько крупных ЖК по заказу ведущих петербургских и московских девелоперов, работающих в Северной столице. Объекты комфорт- и бизнес-класса находятся в центральной, северной и юго-восточной частях города.

Объёмы и качество возводимых объектов были отмечены экспертным сообществом в прошлом году. Российская гильдия управляющих и девелоперов выбрала ПСК подрядчиком года и вручила соответствующую награду.

В планах ПСК – выйти к 2020 году на уровень 1,5 млн кв. м с учётом собственных объектов. Сейчас ведётся строительство ЖК Nobelius и двух апарт-комплексов Like и Start, в перспективных планах – ещё три жилых комплекса бизнес-класса, которые позволят ПСК выйти в число 20 крупнейших застройщиков Петербурга.

Подробная информация о партнёрах и проектах ПСК представлена на сайте.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/