Посольство США «разочаровано» решением московского суда продлить срок ареста обвиняемому в шпионаже Уилану

Американская дипмиссия в России выпустила обращение, где утверждает, что следствие за несколько месяцев якобы так и не нашло доказательств причастности бывшего морского пехотинца и обладателя множества паспортов к шпионской деятельности.

«Мы разочарованы тем фактом, что российский суд принял решение продлить расследование по делу Пола Уилана ещё на три месяца. Прошло уже пять месяцев со дня его ареста, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его противозаконной деятельности», – говорится 24 мая в заявлении посольства США.

Мы разочарованы тем фактом, что российский суд принял решение продлить расследование по делу Пола Уилана ещё на 3 месяца. Прошло уже пять месяцев со дня его ареста, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его противозаконной деятельности. #PaulWhelan (1/3) — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 24 мая 2019 г.







Дипломаты задаются вопросом: «Почему Пол Уилан до сих пор находится в Лефортово, если нет вообще доказательств его вины?» Кроме того, посольство интересуется, не было бы «более человечным» отпустить его домой к родителям.

«Почему бы не сделать этот разумный шаг и не закончить это безрезультатное расследование?» – резюмируется в сообщении американских дипломатов.

Во время судебного заседания в Лефортовском суде Москвы 24 мая Уилан пожаловался на давление со стороны следователя ФСБ. Арест американца продлили еще на три месяца.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве 28 декабря якобы «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. The Washington Post сообщал, что власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной. МИД России, в свою очередь, не видит причин для такого обмена.