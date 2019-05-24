30 миллионов рублей заработал Дмитрий Рогозин за год в «Роскосмосе»

Доходы Дмитрия Рогозина после перехода из правительства на должность главы госкорпорации «Роскосмос» выросли. Курируя русский космос, он заработал за год 29,5 миллионов рублей, что на 5 миллионов больше, чем за последний год работы вице-премьером РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные данные доходов сотрудников госкорпорации.

Из общего дохода в 29,5 миллионов 23,5 были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы.

В собственности Дмитрия Рогозина остались мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль ГАЗ-21Р «Волга», которые фигурировали и в прошлой декларации. В то же время автопарк чиновника за минувший год пополнился представительским седаном Mercedes Benz S560, цена которого в России начинается с 9,4 млн рублей.

Рогозин также владеет земельным участком в 2,3 тыс. кв. м, домом площадью 782 кв. м и квартирой в 346 кв. м. Квартира такой же площади на 2/5 принадлежит его супруге. На неё записан автомобиль Range Rover. За год Татьяна Рогозина заработала 3,3 млн рублей.







За последние 3 года доходы Рогозина выросли в 3,5 раза. В 2016 году он заработал за год чуть больше 8 млн рублей.

Предшественник Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» Игорь Комаров по итогам 2017 года задекларировал доходов на 108,5 млн рублей, из них зарплата в госкорпорации составила 71,5 млн.

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» по предложению Владимира Путина 24 мая 2018 года.

Спустя год Рогозин отказался от общения с журналистами в формате интервью. Об этом «Фонтанке» сообщила https://www.fontanka.ru/2019/05/24/054/ его пресс-служба, не уточняя причины отказа от курса на открытость, о котором ранее в интервью «Фонтанке» рассказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса».

В марте после заявлений об «информационной атаке», которой якобы подвергается «Роскосмос», Дмитрий Рогозин подал в суд на ряд СМИ.