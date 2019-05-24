Like от ПСК: отделка апартаментов полным ходом

ПСК

В апарт-комплексе Like, который ГК «ПСК» строит на ул. Политехническая, 6а, полным ходом ведутся работы по отделке апартаментов. В помещениях уже клеят и красят обои, приступают к укладке ламината и плитки.

В активной стадии и работа в собственном фитнес-центре на первом этаже. Основной этап работ завершён, ведутся чистовые отделочные работы. Бассейн уже наполнили первой водой – проводятся гидроиспытания чаши.

Ремонт в холле полностью завершён: интерьер входной группы приобрёл законченный вид. Снаружи комплекса продолжается производство эксплуатируемой кровли паркинга. Вокруг Like уже выставлен бордюр, закончена укладка асфальта. Обустройство придомового сквера, примыкающего к блоку Sky между Новороссийской и Политехнической улицами, начнётся летом.

Все работы ведутся точно по графику, полностью завершить их планируется в III квартале 2019 года.

В продаже остаются последние апартаменты в Like. Уточнить наличие конкретного юнита, узнать о способах покупки и стоимости квадратного метра можно у менеджера по телефону (812) 747-86-73 или на сайте Like.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents