«Шевроле» влетела в дорожников на трассе «Россия», есть погибший и пострадавший

На трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти днем 24 мая легковушка разложилась о машину дорожных рабочих. Серьезно досталось двоим пассажирам.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в час дня на 654-м километре автодороги, в конце тосненской объездной в сторону Петербурга, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti неверно выбрал скорость и дистанцию до впереди идущей машины. В результате он влетел в «ГАЗель» дорожных рабочих, которые наносили разметку. Отмечается, что работали они с включенными световыми сигналами и выставленными дорожными знаками.

В результате ДТП 30-летний пассажир «Шевроле» от полученных травм погиб на месте. Еще один пассажир легковушки, мужчина лет 25-ти, был госпитализирован в тяжелом состоянии.







По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.