Мединский обещал рассказать про пентхаус в Москве «как-нибудь»

Глава Минкульта Владимир Мединский не стал объяснять возникновение двухэтажной квартиры в центре Москвы, которую его жене приписывает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь все скажем», — заявил министр днем 24 мая в Новосибирске. Он не стал дослушивать корресподента портала «НГС» и прервал его.

Напомним, ФБК выступил с очередным расследованием накануне. Оно было посвящено 300-метровому пентхаусу на улице Ефремова в столице, владелицей которого, по утверждению оппозиционеров, с недавних пор является Марина Мединская. По оценке Алексея Навального, такое жилье стоит 200 миллионов рублей и не по карману семье федерального чиновника.





