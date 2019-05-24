Благоустройство от ПСК в тренде покупательских предпочтений

ПСК

На круглом столе в рамках Международной выставки «АРХ Москва 2019» архитекторы и урбанисты составили рецепт идеального городского двора. Выявленные тенденции соответствуют политике ГК «ПСК» в отношении благоустройства дворов и придомовых территорий.

Главные критериями хорошего дома стали:

закрытый двор;

свободная от машин территория;

наличие сквера или бульвара, а также пространства, куда можно выйти с колясками, покататься на самокате или велосипеде.

Все эти факторы реализуются в проектах ПСК: в уже построенных ЖК «Дипломат», Look и строящийся фамильный дом Nobelius на Выборгской стороне. А создание одного из скверов ведётся прямо сейчас – на территории апарт-комплекса Like у площади Мужества.

– Для себя мы определили благоустройство как неотъемлемую составляющую любого проекта, которая влияет сразу на несколько явлений. Во-первых, благоустроенная территория вокруг дома – это его лицо, а значит – и лицо застройщика, показатель того, насколько ответственным является девелопер. Во-вторых, скверы и парки – это общественные пространства, формирующее облик района. И в-третьих, это территория, которая формирует локальное коммьюнити жильцов, – отмечают в ПСК.

В результате ландшафтный дизайн и проектирование двора на этапе согласования проекта перерастают собственные утилитарные функции и становятся инструментарием, который меняет социальную среду и ощущение от жизни в доме.

Проекты благоустройства всех строящихся объектов ПСК можно рассмотреть со всех сторон на макетах в офисах продаж. Узнать часы работы и адреса офисов можно на сайте ПСК или по телефону 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents