«Оскар!» Официальный представитель МИД РФ оценила заявление Терезы Мэй об отставке

Официальный представитель российского МИД в своем Facebook прокомментировала речь главы британского кабинета министров, где та со слезами на глаза объявила об отставке.

«Оскар!» – написала 24 мая Мария Захарова на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию 30-секундным видеороликом с Тэрезой Мэй, которая не могла сдержать своих чувств и едва не разрыдалась прилюдно в конце речи.

В своем втором посте на эту тему официальный представитель Министерства иностранных дел пошутила на английском: «Логично: June ends May». («Май заканчивается в июне». Фамилия Мэй произносится как пятый месяц.)







Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отсутствии позитивного вклада Терезы Мэй в отношения двух стран.

Напомним, что 24 мая Тереза Мэй заявила, что покинет кресло премьера. Она доработает до 7 июня, проведя в качестве главы кабинета министров встречу с американским президентом Дональдом Трампом.