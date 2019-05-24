Выпавший из окна в Горелово ребенок не интересует родителей. За неделю в больнице его никто так и не навестил

Четырехлетний мальчик, который уже неделю оправляется от травм после падения с высоты 8-го этажа в Красносельском районе Петербурга, из больницы может отправиться в детский дом. Его годовалый брат тоже под присмотром медиков и органов опеки.

Как сообщает 24 мая аппарат уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, сотрудники органов опеки района готовят документы, чтобы оставить мальчика под их защитой. В больницу ребенок попал неделю назад, 17 мая, за это время мама с папой его судьбой не заинтересовались. Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает. Малыш, который получил травму головы, перелом костей таза и разрыв селезенки, идет на поправку.

Как сообщалось ранее, мама дошкольника состояла на учете у органов опеки, заботе о детях она предпочитала алкогольные напитки, пристрастие разделял и отец. Однако в аппарате отметили, что, когда семью навещали последний раз несколько месяцев назад, в квартире было чисто, родители были трезвыми. Тогда к ним пришли из-за того, что младшему сыну, годовалому малышу, не сделали прививку. После того, как его брат вывалился из окна, по акту полиции младенца также забрали в больницу.

В Выборгском районе Петербурга невнимательность к детям обернулась для матери уголовным делом. По версии следствия, когда в начале апреля мальчик перегнулся через балкон, чтобы посмотреть, как мама провожает его сестру в детский сад, родительница оставила его в опасности. Семилетний ребенок пролетел девять этажей, упал в кусты и сам пошел искать дорогу обратно в квартиру.







Вечером 22 мая на Нагорной улице в Красном Селе с высоты второго этажа упал пятилетний петербуржец, за ним недосмотрела 46-летняя бабушка. В той же больнице, на Авангардной, 21 мая оказалась семимесячная девочка. 20-летняя мать оставила ее в квартире одну, полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности.