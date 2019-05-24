«Почему мешки воруют?» Торговцы «Апраксина двора» попытались отбить у Смольного конфискованный товар

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 24 мая провел вместе с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и УФМС по Петербургу и Ленобласти рейд против незаконной торговли в Апраксином дворе.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, новые полномочия ККИ – изымать не только торговое оборудование, но и сам товар – пришлись не по вкусу обитателям рынка.

Предприниматели попытались отбить из грузовиков чиновников уже опечатанные мешки с конфискованными ценностями, но атаку «захлебнули» бойцы ОМОН. «Почему мешки воруют?» – недоумевают они.







ККИ зачищает от нелегальной торговли Апраксин двор не в первый раз, но теневой бизнес неизменно возвращается. «В проездах и проходах Апраксина двора размещены торговые ряды, собранные кустарным способом. К фасадам некоторых зданий незаконно пристроены конструкции, используемые в торговых целях. Граждане, осуществляющие торговую деятельность в проходах торговых рядов на территории Апраксина двора, никогда не заключали договоров аренды на занимаемые торговые точки, ведут коммерческую деятельность незаконно. Реализуемый товар в большинстве случаев контрафактный, имеет крайне низкое качество», – рассказали в ККИ о впечатлениях от рейда 24 мая.

Чиновники составили около 100 протоколов об административных правонарушений и изъяли под сотню тысяч единиц товара. Новые полномочия позволят бороться с незаконной торговлей более эффективно, надеются в ККИ.

Апраксин двор насчитывает 57 корпусов общей площадью 170 тыс. кв. м. В собственности Петербурга находятся примерно две трети недвижимости (107 тыс. кв. м). Дать пространству новую жизнь Смольный предпринимает с 2010 года. Реализовать изначальный проект помешало присвоение корпусам статуса памятников культуры. Разорвав договор с инвестором «Главстрой СПб» в 2018 году, Смольный нашел нового претендента на реконструкцию – «Концерн Питер», но пока не передал ему объект: по закону это можно сделать через торги, но такой вариант не устраивает компанию.