Передачу Исаакиевского собора РПЦ поддерживает каждый шестой житель Петербурга

От 15% до 17% жителей Петербурга поддерживают передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

«Это не вчерашние данные, но мои личные данные по проблемам, которые безотносительно выборов волнуют петербуржцев, – они могут в любой момент выстрелить. Первое – Исаакий. Вот худо-бедно ее (проблему. – Прим. ред.) как-то решили. Мы делали опросы, и только 15–17% было «за». Было уменьшение «резко против», но эта цифра стояла, и это надо понимать», – сказала социолог в агентстве «Интерфакс».

Социолог напомнила, что прежние власти Петербурга называли вопрос передачи собора решенным, не спросив мнение горожан.

«Нельзя сказать так, что "вопрос решен". Это хуже всего», – подчеркнула она.







Другими острыми проблемами, которые не оставляют петербуржцев равнодушными, Татьяна Протасенко назвала развитие Музея блокады, переезд СПбГУ в новый кампус и защиту Пулковской обсерватории.

В начале 2017 года правительство Петербурга объявило, что приняло решение передать Исаакий РПЦ. Тогдашний губернатор Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакия «решен». Решение Смольного вызвало широкий общественный резонанс и уличные протесты. Смольнинский районный суд в марте 2017 года подтвердил, что распоряжение городских властей не является правовым актом о передаче здания собора церкви.

В марте 2019 года стало известно, что власти отказались от идеи на федеральном уровне.

«Тема закрыта. Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», – цитировали СМИ анонимный источник в правительстве РФ.

В тот же день в СМИ вновь появилась информация о планах переподчинения собора православной церкви, однако подтверждения не последовало.

Нынешний руководитель Петербурга – временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов в январе 2019 года заявлял, что у церкви есть право претендовать на управление Исаакием.

«У нас есть закон о передаче культовых зданий конфессиям. РПЦ имеет право подать заявку о передаче ей культового здания. И даже если исполнительная власть не передает, церковь имеет право подать в суд», – говорил Беглов в январе https://www.fontanka.ru/2019/01/24/145/ .

По мнению Беглова противники передачи собора из числа оппозиционно настроенных депутатов городского парламента намеренно переводили ситуацию в «политическую плоскость».