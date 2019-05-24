Как у Хичкока. В центре Петербурга обезумевшие птицы нападают на людей

Сезон охоты на людей открыли петербургские вороны, у которых как раз начался период гнездования. Первые жертвы зафиксированы в историческом центре, где горожан и туристов от птенцов отгоняет агрессивно настроенная пара.

видео:Екатерина Надольская

Как сообщила «Фонтанке» читательница Екатерина, днём 24 мая аэроналёту она подверглась на Невском проспекте. Нападение произошло внезапно, птица нацелилась на волосы, вцепиться помешала только хорошая реакция. Недолгое наблюдение показало, что она не единственная, кто рассердил вороньё.







Плацдармом для пернатых хищников служит козырёк рядом с бутиком «Бабочка». Оттуда отнюдь не бабочки пикируют на прохожих, а при неудаче закладывают виражи и заходят на второй круг. Прохожих сгоняют с Невского, возможных покупателей отпугивают от брендов, администрация магазина бессильна.

Самыми опасными птицам кажутся женские головы, мужским достаётся реже. Гнёзд, по словам Екатерины, она не увидела, зато приметила мёртвого голубя в пределах защищаемой воронами зоны.

Поведение ворон портится ежегодно с мая и примерно до середины июня. Оперившиеся птенцы как раз учатся летать, часто выпадают из гнезда и вызывают беспокойство у родителей. От этого страдают уже петербуржцы. В 2015 году от пернатых доставалось особенно часто, и в Смольном признались, что регулярно пишут главам райадминистраций и заведующим детскими садами с указанием разрушать вороньи гнезда до появления птенцов.

Горожанам советуют обходить гнёзда стороной. Если избежать опасности не удаётся, то рекомендовано демонстрировать силу.

«Если взрослая ворона пикирует, не выказывайте страх, это только раззадорит ее. Можно отмахнуться рукой, вреда ей это не принесет, зато покажет, что она имеет дело с сильным противником», – из года в год инструктируют в Смольном.