Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузки

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и пожелал ему больше отдыхать, сообщает 24 мая пресс-служба Кремля.

"Хочу поздравить Вас с праздником, с днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за Ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России", – сказал глава государства. – Есть только одно пожелание – Ваши ближайшие сотрудники не хотят Вам этого говорить, я скажу: график свой корректировать в сторону разгрузки».

Патриарх поблагодарил президента за добрые слова и «за такой замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью», отметив личный вклад Путина в это сотрудничество.

«Многие добрые дела реализуются, это видно невооруженным глазом, – констатировал предстоятель РПЦ. – Поэтому, думаю, все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества».





