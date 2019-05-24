Изображения нового интерьера «Сапсана»: «Фонтанка» показывает, как переделают скоростной поезд

Российские железные дороги предоставили редакции «Фонтанки» изображения масштабной реновации интерьеров скоростного поезда «Сапсан» к 10-летию запуска движения между Петербургом и Москвой. В ближайшие годы такими станут все составы.

Пресс-служба ОАО

Как видно на картинах, в поездах поменяют цветовое оформление кресел — они получат шоколадный коричневый оттенок, в вагонах также будет новый ковролин. В центре десятого вагона организуют игровую комнату, как в «Аллегро». В РЖД пообещали решить вопросы с розетками и USB-разъёмами в экономическом классе. В бизнесе появятся новые кресла и переговорные зоны. Подробнее можно прочитать здесь.





