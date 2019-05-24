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Город
24.05.2019 14:52
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Центр Петербурга в выходные оккупируют фестивали, парады и шествия. Водителям придется потесниться

В грядущие выходные, 25 и 26 мая, в Петербурге пройдет множество мероприятий на любой вкус: от фестиваля мороженого до концерта оперных исполнителей. Особенно насыщенная жизнь будет в центре города. Водителям же стоит учитывать, что движение по ряду улиц будут перекрывать, в том числе по Невскому проспекту и набережным.

Так, из-за проведения Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства с 9:00 24 мая до 9:00 25 мая в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Пестеля запрещена остановка, а с 9:00 до 18:00 25 мая перекроют движение.

Фестиваль SPbTransportFest до вечера 25 мая изменит движение в центре:

 



  • с 22:00 23 мая до 19:00 25 мая закрыты Кленовая улица от Замковой улицы до Инженерной улицы, Инженерная от Садовой улицы до площади Белинского;
  • с 9:00 до 19:00 25 мая перекроют Замковую улицу, набережную Фонтанки от площади Белинского до Мойки, Инженерную от площади Белинского до Фонтанки и площадь Белинского;
  • с 7:00 до 15:00 25 мая перекроют Морскую набережную от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена и саму площадь Беллинсгаузена.

 

Также на Кленовой, Инженерной и Замковой улицах и Морской набережной уже запрещена парковка.

Праздничное шествие, приуроченное к 316-летию Петербурга, перекроет движение в районе Гостиного двора:

 

  • с 9:00 23 мая до 20:00 27 мая – по Перинной линии;
  • с 9:00 до 16:00 26 мая – по Думской улице;
  • с 10:00 до 16:00 26 мая – по Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова и по улице Ломоносова от Садовой до Думской улицы;
  • с 12:30 до 15:00 26 мая – по Невскому проспекту от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

 

С 22 часов 24 мая на некоторых из них введен запрет остановки.

Фестиваль мороженого с 0:00 24 мая до 7:00 26 мая перекроет площадь Островского, переулок Крылова и улицу Зодчего Росси.

«Бал национальностей» 26 мая с 10:00 до 17:00 перекроет движение транспорта по Биржевой площади, с 10:00 до 13:20 – по Караванной улице, с 12:00 до 12:30 – по Невскому проспекту от Караванной улицы до Дворцового проезда, по Дворцовому проезду и Дворцовому мосту.

Большой велопарад – 2019 26 мая потеснит автомобилистов от Лиговского проспекта до Приморского. Подробности о мероприятии и схему ограничений движения смотрите здесь.

Некоммерческое партнерство «Дансе Оупен фестиваль» 26 мая проведет в центре гала-концерт «Классика на Дворцовой». Из-за него с 8:00 до 23:59 будут перекрыты Миллионная улица от Дворцовой площади до Мошкова переулка и набережная Зимней канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы, а с 16:30 до 23:59 будет прекращено движение по Певческому проезду.

Кроме того, мероприятия, посвященные Дню основания Петербурга, изменят схему движения в центре в ночь с 26 на 27 мая. Как сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга, с 22:30 26 мая до 1:00 27 мая будет перекрыто движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста, Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади и по Биржевой площади. С 0:00 примерно до 0:40 Дворцовый мост дополнительно разведут ради шоу, затем еще два раза по графику.

Центр Петербурга в выходные оккупируют фестивали, парады и шествия. Водителям придется потесниться

Подробнее о том, какие интересные мероприятия пройдут в городе в выходные, можно узнать из материала «Афиши Plus».

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