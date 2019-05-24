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Город
24.05.2019 14:38
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«Проект не показал достаточной экономической эффективности». Концессионного трамвая до Петергофа не будет

Трамвайную линию от станции метро «Кировский завод» до Петергофа не будут строить по концессии с привлечением частного инвестора. Об этом сообщил городской комитет по инвестициям в ответе для петербуржца, который поделился информацией с «Фонтанкой».

«Принимая во внимание большую протяженность трамвайных линий и с учетом точечной локации жилой застройки, указанный проект не показал достаточной экономической эффективности. В настоящее время правительством Петербурга прорабатывается вопрос улучшения транспортной доступности юго-западной части города за счет средств бюджета», – объяснили в комитете по инвестициям.

Напомним, что в апреле 2018 года городские власти объявили: Петергоф с Петербургом с помощью частных инвестиций свяжут трамвайной сетью. Будет построено около 20 км трамвайных путей, затраты на проект составят 14,4 млрд рублей. Предполагалось, что инвестор заработает на взимании платы за проезд на протяжении 30 лет.

Летом был объявлен конкурс, на отборочный тур заявилось 5 компаний, из которых к дальнейшему участию было допущено 4. Однако на финальную часть процедуры, итоги которой были подведены в октябре 2018 года, не было подано ни одной заявки. После неудачи с поиском инвестора возглавлявшая тогда комитет по инвестициям Ирина Бабюк заявила, что будет проведен новый конкурс.



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