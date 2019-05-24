Водитель перевернувшегося в Италии автобуса с российскими туристами признан виновным в ДТП. Его освободили с запретом на вождение

Суд города Сиена постановил отпустить из-под ареста 35-летнего Леонардо Санторо, виновного в ДТП на трассе Сиена – Флоренция, в результате которого погибла гражданка России, а десятки человек получили ранения.

«Водитель туристического автобуса отвлекся, чтобы настроить оборудование [DVD-плеер], и потерял контроль над транспортным средством, что закончилось съездом с трассы в овраг. Сотрудники дорожной полиции реконструировали ход трагического происшествия <...> Суд распорядился освободить этого человека [Леонардо Санторо], наложив запрет на вождение автобусов на год», – цитирует 24 мая решение судьи издание The social post.

Догадки следователей подтвердили и двое свидетелей. Суд назвал действия водителя «грубой халатностью».

Вчера, 23 мая, уроженца небольшого городка Кастровиллари взяли под стражу. Версия о невнимательности водителя была основной с самого начала расследования.

Напомним, что на трассе Сиена – Флоренция в 9.30 по местному времени 22 мая автобус с 60 пассажирами вылетел с трассы в овраг. По последним https://www.fontanka.ru/2019/05/24/046/ данным российского посольства в Риме, в результате ЧП погибла одна гражданка России. Пострадали в результате ДТП 19 россиян, из которых только трое остаются в больницах города Сиена. Всего пострадавших – 37. Помимо россиян в автобусе были граждане Грузии, Армении, Казахстана, Украины и других стран.





