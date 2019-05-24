Купальный сезон в Петербурге пополнился новой жертвой. Её нашли в Неве

Сотрудники МЧС извлекли женщину из воды в Невском районе Петербурга в пятницу, 24 мая. Помочь ей было нечем.

Об операции в акватории Невы в час после полудня в соцсетях рассказали очевидцы. За работой спасателей наблюдали с проспекта Обуховской Обороны, 131. В ГУ МЧС по городу «Фонтанке» уточнили, что приехали после вызова прохожих, заметивших в воде человека без движения.

На берег подняли женщину, тело которой, по предварительной информации, в воде пробыло недолго. Выяснять причины её смерти будут судмедэксперты.







Купальный сезон в Петербурге в этом году открыт досрочно. Первопроходцем стал пловец, в марте сиганувший с Троицкого моста. Его заплыв был быстрым и закончился удачно. По-летнему тёплая майская погода располагала к более продолжительному купанию, без жертв не обошлось.