Роман Ротенберг продал свою долю в «Йокерите». Единственным владельцем клуба стал бывший хоккеист Яри Курри
Нынешний менеджер хельсинкского ХК «Йокерит», бывший хоккеист и серебряный призёр ЧМ 1994 года Яри Курри выкупил 100% клуба. Об этом он и предыдущий мажоритарный владелец «Йокерита» Харри Хьяллис Харкимо заявили 24 мая в ходе пресс-конференции.
У Харкимо был 51,02%. Остальные 48,98% принадлежали Роману Ротенбергу через компанию Arena Events Oy, которая также владеет главной хоккейной и концертной площадкой Хельсинки – «Хартвалл Ареной». Сначала Харкимо выкупил их долю в Jokerit Hockey Club Oy, а затем продал 100% Курри.
«Не может быть лучшего владельца для «Йокерита», – заявил Харкимо, который был совладельцем клуба на протяжении 28 лет. По его словам, теперь он хочет сосредоточиться на политике.
С сезона-2014/15 «Йокерит» играет в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщалось ранее, за четыре первых сезона в КХЛ клуб получил 56 млн евро убытков, а в пятом сезоне эта сумма увеличилась до 65 – 70 млн.
О намерении продать свою долю в клубе Харкимо заявил ещё в ноябре 2018 года.
Справка:
Роман Ротенберг выкупил доли дяди и отца в хоккейном клубе «Йокерит» и спортивно-культурном центре «Хартвалл арена» осенью 2014 года, после того, как Борис и Аркадий Ротенберги попали в санкционный список. В то же время Геннадий Тимченко стал миноритарным владельцем «Хартвалл арены». Но уже летом 2015-го имя Романа Ротенберга также оказалось в «чёрном списке» США. За первый год санкций семья Ротенбергов, по некоторым данным, потеряла 2,6 млрд долларов. Хоккеистам стали задерживать зарплату. Осенью 2015-го в СМИ появилась информация о продаже отеля Långvik, но Роман Ротенберг заявил, что сдал свой отель в аренду. Слухи о том, что российские миллиардеры хотят продать свою долю в «Йокерите», появились в начале 2016-го.
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