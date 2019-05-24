Роман Ротенберг продал свою долю в «Йокерите». Единственным владельцем клуба стал бывший хоккеист Яри Курри

Нынешний менеджер хельсинкского ХК «Йокерит», бывший хоккеист и серебряный призёр ЧМ 1994 года Яри Курри выкупил 100% клуба. Об этом он и предыдущий мажоритарный владелец «Йокерита» Харри Хьяллис Харкимо заявили 24 мая в ходе пресс-конференции.

У Харкимо был 51,02%. Остальные 48,98% принадлежали Роману Ротенбергу через компанию Arena Events Oy, которая также владеет главной хоккейной и концертной площадкой Хельсинки – «Хартвалл Ареной». Сначала Харкимо выкупил их долю в Jokerit Hockey Club Oy, а затем продал 100% Курри.

«Не может быть лучшего владельца для «Йокерита», – заявил Харкимо, который был совладельцем клуба на протяжении 28 лет. По его словам, теперь он хочет сосредоточиться на политике.

С сезона-2014/15 «Йокерит» играет в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщалось ранее, за четыре первых сезона в КХЛ клуб получил 56 млн евро убытков, а в пятом сезоне эта сумма увеличилась до 65 – 70 млн.

О намерении продать свою долю в клубе Харкимо заявил ещё в ноябре 2018 года.





