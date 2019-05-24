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Общество
24.05.2019 14:10
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Разделившая первоклассников по гендерному признаку директор гимназии в Перми получит выговор

Директор гимназии №4 в Перми, где мальчикам предоставили преимущество при зачислении, получит выговор. Однако менять условия и итоги набора в первые классы в этом учебном году уже не будут. 

Об этом изданию 59.RU сообщила заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. По ее словам, проверка департамента образования подтвердила, что директор учебного заведения превысила полномочия.

«Действительно, гимназия № 4 в этом году впервые при проведении своей приемной кампании установила разные проходные баллы для мальчиков и для девочек, — сказала чиновница. — Сегодня департамент образования вышел в гимназию, провел проверку. Мы можем констатировать, что директор гимназии превысила свои полномочия. Безусловно, сегодня ей объявят выговор».

Ранее директор гимназии Татьяна Дьякова говорила журналистам, что разные баллы для мальчиков и девочек устанавливают «каждый год».  



По мнению пермских властей, элитные школы имеют право на отбор учащихся, но делать это стоит, как минимум, с пятого, а не первого класса. Вместе с тем, отменять принятое по набору решение в четвертой гимназии в текущем году никто не будет.

«Мы должны тактично и корректно отнестись к семьям, которую всю эту процедуру уже прошли: целый год учились, с тревогой писали тесты, проходили психологические собеседования, — заявила Людмила Гаджиева. — Я считаю, что правильнее сейчас уже не трогать эти семьи».

При этом свое решение еще не вынесли прокуратура Пермского края и министерство просвещения, которых тоже заинтересовала история с набором в уральскую гимназию. 

Справка:

Напомним, уральская гимназия, объявляя набор в первый класс, решила установить разный проходной балл для девочек (69,1) и для мальчиков (65,7). Дирекция объяснила такой подход стремлением уравновесить гендерный баланс в классах, так как в подготовительной школе парней обучалось меньше, чем представительниц слабого пола. Кроме того, педагоги сочли, что страной предстоит управлять мужчинам, а потому, видимо, им хорошее образование нужнее. 

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