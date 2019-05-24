Роскомнадзор сможет блокировать связь по любому каналу. Власти определили список угроз для Рунета

Министерство цифрового развития опубликовало проекты постановления правительства, которые утверждают порядок централизованного управления сетью Интернет и проведения учений по устойчивости Рунета, сообщает «Роскомсвобода». Эти документы необходимы для начала работы закона о «суверенном Интернете» в ноябре 2019 года.

Первый документ пока определяет три угрозы, когда Роскомнадзор имеет право управления Рунетом.

Угроза целостности – ситуация, при которой российские пользователи из-за внешних воздействий не смогут устанавливать соединение друг с другом.

Угроза устойчивости – нарушение работы оборудования или масштабные природные и техногенные катастрофы.







Угроза безопасности – попытка взлома оборудования провайдеров и «дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие».

Перечень угроз может расширяться. Определять новые основания для введения ручного управления Интернетом в России будет Минцифры по согласованию с ФСБ.

При этом Роскомнадзор будет самостоятельно решать, насколько актуальны угрозы и стоит ли переходить на режим централизованного управления Рунетом в зависимости от уровня опасности угрозы и вероятности ее реализации. Документ наделяет Роскомнадзор правом вето на связь по любому каналу.

«В случае неотложного реагирования» это будет сделано без уведомления провайдеров — ведомство будет использовать установленные у них «технические средства противодействия угрозам», – сказано в документе.

Изоляция российского сегмента Интернета возможна, если вероятность угрозы оценивается как высокая или ее уровень опасности определен как высокий.

«Положение о проведении учений» даёт определение самому термину «учения» в контексте борьбы за стабильную работу Рунета. «Совокупность организационных, технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение участниками учений учебных задач в условиях конкретной ситуации возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования», – сказано в проекте постановления правительства РФ. Цели учений: поиск угроз, актуализация норм для функционирования Сети, обучение приёмам обеспечения устойчивости.

В течение месяца после учений Центр мониторинга должен подготовить заключение с рекомендациями по повышению безопасности, которое будет утверждать Минцифры при согласовании с Минобороны, ФСБ и ФСО.

Публичное обсуждение и списка угроз, и положения об учениях завершается 13 июня 2019 года.

Закон о суверенном Интернете был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля 2019 года. Во втором – 11 апреля. И в окончательном, третьем 16 апреля.

РСПП просил Госдуму отклонить законопроект, утверждая, что реализация идеи создания «суверенного Интернета» может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, а расходы в конечном итоге лягут на самих операторов связи. Автор законопроекта о «суверенном Интернете», сенатор Андрей Клишас считает, что проблемы возможного ограничения работы Рунета «извне» серьезнее проблем операторов связи в России. Независимые эксперты объясняли появление документа желанием властей контролировать содержимое интернет-трафика и возможностью коррекции настроений в обществе в случае обострения политической ситуации.