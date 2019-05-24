«Безобразие! Катастрофа! Ужас!» Дзюбе тоже не понравился финал «Игры престолов»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал финал сериала «Игра престолов».

«Финал "Игры престолов"? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать», – заявил Дзюба в эфире «Радио Зенит».

Напомним, последний эпизод сериала вышел 20 мая. Фанаты крайне негативно отнеслись к завершению восьмилетней истории шоу. Петиция на сайте Change.org с требованием исправить работу «некомпетентных» сценаристов за неделю собрала больше миллиона подписей.





