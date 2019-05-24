В Кремле не смогли найти позитивного вклада Терезы Мэй в отношения России и Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа ушедшей в отставку Терезы Мэй выпала на непростой период отношений между двумя странами.

«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», – цитирует 24 мая заявление Пескова РБК.

По его словам, Россия с вниманием следит за событиями в Великобритании, так как это напрямую влияет на стабильность в ЕС. Евросоюз – главный торгово-экономический партнер России, напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Из европейских лидеров отставку одного из главных сторонников выхода королевства из ЕС прокомментировала немецкий канцлер Ангела Меркель, заметив, что с уважением отнеслась к решению своей коллеги.

Напомним, что 24 мая Тереза Мэй заявила, что покинет кресло премьера. Она доработает до 7 июня, проведя в качестве главы кабинета министров встречу с американским президентом Дональдом Трампом.





